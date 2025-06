Aperture straordinarie, orario continuato: pronti per i saldi

Gli amanti del shopping stanno mordendo il freno. È infatti sempre più vicino l’inizio dei saldi estivi 2025: in Lombardia si parte sabato 5 luglio e si andrà ad oltranza per 60 giorni, fino a martedì 2 settembre. In provincia di Sondrio sono state ideate e organizzate iniziative speciali che si potranno seguire nel primo giorno della stagione dei ribassi. A Morbegno, tutti sono invitati a "Saldi by night": nella città del Bitto negozi aperti dalle 21 fino a mezzanotte. La serata si inserisce nel programma di "Viviamo Morbegno", cartellone allestito dall’associazione mandamentale dell’Unione Commercio e Turismo assieme a Comune e Pro loco. Venerdì 4 luglio, alle 21, debutterà la "Notte degli Oscar dello Sport morbegnese" in piazza Sant’Antonio.

A Tirano fervono i preparativi in vista della "Notte dei saldi", frutto della collaborazione tra Associazione mandamentale dell’Unione Cts e Comune di Tirano: sabato 5 luglio i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte. Serata coinvolgente anche per il palato con lo street food in via Pio Rajna: le specialità gastronomiche si potranno assaporare anche venerdì 4 e domenica 6 luglio. Le iniziative sono parte integrante di "Un’estate a Tirano". Aria frizzante, paesaggi mozzafiato e prezzi ridotti gli ingredienti di "Happy shopping night", l’apertura straordinaria dalle 21 alle 23 dei negozi di Bormio in agenda sabato 5 luglio. In cabina di regia, ABC (Associazione Bormio Commercio) in sinergia con l’associazione mandamentale dell’Unione Cts. Anche a Livigno l’atmosfera è sempre più internazionale. La Valle dello Spöl è leader in provincia per presenze turistiche ed è molto attrattiva per chi ama lo shopping. Sabato 5 luglio, orario continuato nelle numerose attività commerciali.

F.D’E.