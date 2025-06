Aria di serie A. La Cremonese arriva a Livigno

La Cremonese sceglie Livigno per prepararsi al meglio per la prossima Serie A. Saranno le strutture di AQ1816, Centro di Preparazione Olimpica, presso la struttura di Aquagranda, a ospitare il ritiro della Cremonese, la prestigiosa squadra lombarda dove fra gli altri è cresciuto anche il compianto Gianluca Vialli, che si è appena guadagnata sul campo la promozione nella massima serie, dopo una magnifica cavalcata nello scorso campionato cadetto culminata con la vittoria nella finale play-off contro lo Spezia. Dopo un anno di "purgatorio", ritorna nella massima serie italiana la formazione grigiorossa che sarà accolta a Livigno con il solito calore, l’abituale cura del dettaglio e tutta la sua grande offerta paesaggistica e turistica. Arrivo previsto sabato 26 luglio a Livigno, località che in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, assegnerà ben 26 titoli a cinque cerchi, tra le discipline dello Snowboard e del Freestyle. Il ritiro della Cremonese continuerà fino a lunedì 4 agosto, alternando le sedute in campo a quelle in palestra, in entrambi i casi previste nelle moderne strutture di AQ1816, fiore all’occhiello della proposta sportivo-turistica della località, sede di Casa Italia durante i Giochi. Un prestigioso elenco a cui, adesso, si uniranno anche i calciatori della Cremonese, che, assieme a tutti i tifosi, potranno apprezzare tutto quello che la località ha da offrire, in termini di experience e di attività rigeneranti: passeggiate panoramiche in alta quota e nella via dello shopping nel centro del paese, godendo della dolce vita livignasca.

"Siamo molto felici di poter lavorare insieme alla Cremonese, piazza storica del nostro sport – ha commentato Luca Moretti, presidente di Livigno Next –. Aquagranda è uno dei centri più importanti in assoluto a livello internazionale per l’altitude training e una seconda casa per numerosi campioni provenienti da ogni angolo del pianeta. Siamo certi che anche i grigiorossi rimarranno piacevolmente colpiti dalla qualità delle strutture e potranno preparare al meglio il loro ritorno in Serie A, cullati dalle nostre montagne, dal calore della nostra comunità e dalla varietà della nostra offerta e dei momenti di relax, che qui a Livigno sono sempre sinonimo di natura ed eleganza".

Il ritiro livignasco sarà una delle tappe di avvicinamento più importanti, per la Cremonese, che pochi giorni dopo, il 23 agosto, festeggerà il ritorno nella massima serie sfidando il Milan, a San Siro, nella prima giornata di campionato.

Fulvio D’Eri