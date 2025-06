Tragedia in Val Tartano: una donna precipita e muore lungo il Pizzo Scala. Terza vittima in poche ore

Sondrio – Una giornata di trekking si è trasformata in tragedia domenica mattina in Val Tartano, dove un’escursionista di 46 anni ha perso la vita precipitando per circa trenta metri lungo le pendici del Pizzo Scala. La vittima, originaria di Morbegno, stava percorrendo il sentiero tra le Cime di Lemma e il Pizzo Scala quando, intorno alle 11.30, è scivolata in un tratto particolarmente impervio a 2.380 metri di quota. L’allarme è scattato immediatamente in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza da Bergamo e i tecnici del Soccorso alpino di Sondrio. Quando è apparso chiaro che si trattava di un’operazione di recupero e non di soccorso, è stato necessario l’intervento dell’elicottero “Volpe” della Guardia di Finanza, decollato da Malpensa, insieme ai tecnici specializzati del Soccorso alpino della stessa Finanza.

L’incidente

I traumi riportati nella caduta si sono rivelati fatali per la donna. Le operazioni di recupero della salma sono proseguite nel pomeriggio, mentre i carabinieri di Sondrio hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza in montagna, particolarmente sui sentieri più esposti delle Orobie valtellinesi.

Terza vittima

Questa è infatti la terza vittima della montagna nelle ultime ore. Sempre domenica mattina, in Valcamonica, un ciclista di 64 anni è scivolato dal sentiero che stava percorrendo in sella alla sua mountain bike, a media quota, ed è precipitato in un canalone. Un volo di diverse centinaia di metri che non gli ha lasciato scampo. Mentre sabato 31 maggio a Piuro, in Valchiavenna, ha perso la vita un uomo di 60 anni, Giuseppe Novati, residente nella provincia di Bergamo. Era partito nelle prime ore dal mattino da Piuro ed è morto a seguito di malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorsi per il sessantenne non c’era purtroppo più nulla da fare.