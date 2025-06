Stagione estiva sul ghiacciaio al via con turisti del Nord Europa

Al Passo dello Stelvio si scia che è un piacere. È infatti ufficialmente iniziata sabato, con l’apertura degli impianti di risalita, la stagione estiva del ghiacciaio dello Stelvio che permette agli appassionati di sci alpino di cimentarsi in curve e evoluzioni anche nella stagione più calda. Allo Stelvio, sul ghiacciaio del Livrio a oltre 3000 metri di altezza, si potrà sciare fino all’inizio di novembre. Praticamente a Bormio si scia per 9/10 mesi all’anno: da dicembre a aprile sulla Stelvio e le altre piste ad altezze più basse rispetto a quelle toccate dalle piste del ghiacciaio del Livrio, dove si scia da fine maggio fino a inizio novembre. La situazione neve, in questo periodo, è ottimale, viste le grandi precipitazioni del periodo invernale, e quindi per Umberto Capitani, direttore degli impianti di risalita Sifas, e il suo staff è ininiata la stagione. E l’afflusso di turisti, pronti a infilarsi scarponi e sci, è stato notevole.

Nel fine settimana, in questi primi due giorni di apertura, sono stati tantissimi i turisti provenienti dal nord Europa che hanno scelto lo Stelvio per una sciata sul ghiacciaio, anche grazie alle condizioni meteo favorevoli. Buono anche l’afflusso di italiani. E tra poco saliranno allo Stelvio gli atleti di varie nazionalità e di diverse discipline sportive invernali, per svolgere la preparazione pre stagionale. Gli impianti sono aperti dalle 7.30 alle 12.30 (le sciovie) mentre le funivie rimarranno aperte dalle 7.30 alle 17. Per gli agonisti o chi volesse effettuare allenamenti particolari c’è la possibilità di chiedere l’apertura alle 5.30. La stagione terminerà il 2 novembre.

Fulvio d’Eri