Incidente in tangenziale. Ferito dodicenne portato in ospedale. Illesi i due conducenti

Scontro tra due auto ieri pomeriggio in tangenziale, nei pressi dell’uscita per via Vanoni. Tre le persone coinvolte: i due conducenti, di 44 e 57 anni, e un bambino di 12. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il bambino al pronto soccorso in codice verde per ulteriori accertamenti, mentre i due uomini non hanno avuto bisogno di cure. Gli agenti della polizia stradale hanno ricostruito la dinamica dell’incidente che ha creato rallentamenti al traffico del rientro dal ponte.