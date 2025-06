I 70 anni dei diavoli rossi. Festa di sport e amicizia

Il gruppo sportivo Csi Morbegno ha spento le sue prime 70 candeline, con una grandissima festa di sport: il trofeo italiano Cadetti di corsa in montagna, su un percorso che ricalcava in larghi tratti quello del trofeo Vanoni, è stata sì una kermesse con ottimi contenuti sportivi ma anche l’occasione per festeggiare degnamente i 70 anni di uno dei club sportivi più importanti della provincia, presieduto da Giovanni Ruffoni, che sforna talenti, organizza eventi e svolge al meglio una funzione sociale attraverso la pratica sportiva.

Non è un caso che un club così attivo abbia voluto festeggiare la ricorrenza “sul campo“, organizzando questo tricolore a staffetta che ha visto primeggiare tra le Cadette l’Atletica Saluzzo, nei confronti dell’Atletica Giò 22 Rivera e dell’Atletica Susa Adriano Ascheris, e tra i Cadetti la Polisportiva Albosaggia (Marco Previsdomini e Gabriele Vanini) davanti ai diavoli rossi padroni di casa del Csi Morbegno (Giacomo Ciapponi e Tommaso Tarca) e al Cs Cortenova (Rayane Maltrane e Nicola Spano). Tra le Allieve vittoria del Cs Cortenova (Serena Mascheri e Caterina Ciacchi) su Polisportiva Albosaggia (Ilaria Bulanti e Francesca Nobili) e Alta Valseriana mentre tra gli Allievi ha vinto il Premana (Francesco Gianola e Michele Bellati) nei confronti dell’Atletica Alessandro Calvesi e all’Atletica Susa. A livello di società successi di Atletica Alta Valtellina (Cadette), Gs Csi Morbegno (Cadetti), CS Cortenova (Allieve) e Atletica Val Brembana (Allievi). Belle anche le gare di Esordienti e Ragazzi. I diavoli rossi sono stati premiati con una targa speciale dalla Fidal Lombardia.

"Con le vostre attività migliaia di morbegnesi si sono avvicinati allo sport – le parole del sindaco Patrizio Del Nero – e ne hanno sposato i valori, che non sono solo l’agonismo e la competizione, ma anche l’amicizia e il senso di appartenenza. Le manifestazioni collegate all’evento, come la giornata di pulizia dei sentieri e l’incontro per le scuole su sport e alimentazione, testimoniano il rapporto profondo tra CSI Morbegno e la comunità".