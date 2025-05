Escursione alle Cascate di Chenghen in scarpe da tennis: salvata comitiva di stranieri, con loro anche una bimba di 5 anni

Abbadia Lariana (Lecco), 28 maggio 2025 – Una comitiva di stranieri si è persa. Tra loro anche una bambina di 5 anni e un cane. Li hanno recuperati tutti sani e salvi i vigili del fuoco.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 maggio. Alcuni stranieri in gita alle Cascate di Chenghen ad Abbadia Lariana si sono persi e si sono ritrovati in mezzo al bosco in una zona impervia, lungo un sentiero appena tracciato e a tratti parecchio ripido ed esposto. Non erano preparati né equipaggiati per una simile escursione, ai pieni non avevano inoltre scarpe adatte, perché semplici scarpe da tennis in tela. Tra i dispersi, appunto, anche una bambina di 5 anni e un cane.

Per soccorrerli si sono messi in marcia i vigili del fuoco della squadra Saf, addestrati e attrezzati per interventi di salvataggio in ambiente speleo alpino fluviale. I vigili hanno battuto a tappeto la zona fino a rintracciarli. Li hanno messi in sicurezza e poi scortati passo passo al sicuro, tutti sani e salvi, compresi bambina e cane al seguito.