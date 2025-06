Sciare d’estate in Lombardia? Riaprono le piste dello Stelvio (col boom di stranieri): ecco tutte le informazioni

Sondrio – Il ghiacciaio dello Stelvio ha inaugurato oggi 2 giugno 2025 la stagione estiva 2025 superando ogni aspettativa. Gli impianti rimarranno operativi dal 31 maggio al 2 novembre, offrendo agli appassionati la possibilità di sciare per oltre cinque mesi sui 20 chilometri di piste che rendono questa località una delle aree sciabili estive più importanti delle Alpi.

“Grazie anche al lungo ponte l’afflusso di sciatori è davvero notevole, oltre ogni più rosea previsione”, ha dichiarato Umberto Capitani, direttore della Sifas, la società che gestisce gli impianti. I dati testimoniano una presenza massiccia di turisti internazionali, con Germania, Olanda e Belgio che guidano le presenze straniere, affiancati da numerosi italiani provenienti non solo dalla Lombardia.

Il ghiacciaio dello Stelvio, situato in alta Valtellina al confine con la provincia di Bolzano, rappresenta la più vasta area sciabile estiva delle Alpi. Gli orari di apertura sono stati organizzati per massimizzare l’esperienza degli sciatori: dalle 7:30 alle 12:30 per le sciovie e dalle 7:30 alle 17:00 per le funivie. Per gli allenamenti delle squadre agonistiche è possibile prenotare aperture anticipate già dalle 5:30 del mattino.

La stagione 2025 vedrà anche il grande ritorno degli skilift Geister, ampliando ulteriormente l’offerta per sciatori e atleti professionisti. Il successo di questa apertura conferma il crescente interesse per lo sci estivo, fenomeno che attrae appassionati da tutta Europa verso le cime innevate dell’Alta Valtellina, dove la passione per gli sport invernali non conosce stagioni.