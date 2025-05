Lo sport traina il turismo. Parola di Iodah

I grandi eventi sportivi traino straordinario per il turismo in Valle, la conferma arriva da strumento in più: la piattaforma digitale Iodah che, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di raccogliere, analizzare ed elaborare i dati online, fornendo informazioni previsionali su come si sta muovendo la domanda e l’offerta turistica. Apf Valtellina ha adottato e messo a disposizione gratuitamente Iodah ai Consorzi turistici e agli operatori del mondo ricettivo. Quanto emerge è più che beneaugurante in vista della stagione estiva che, turisticamente, prenderà avvio con l’imminente passaggio del Giro d’Italia e il ponte del 2 giugno, in vista del quale l’Alta Valtellina e il mandamento di Tirano, in particolare Aprica, registrano la pressione media della domanda più alta (con picchi che superano il 90%).

Quanto al resto di giugno, da Iodah emerge una pressione media della domanda turistica pari al 91% a Bormio in occasione della Stelvio Santini (in programma l’8), medesima percentuale per Aprica in concomitanza del Tour Transalp (18 e 19) e 87% a Tirano in occasione della Doppia W Ultra (20 e 21). Prendendo invece in considerazione il tasso di occupazione alberghiero, spicca il dato della Valchiavenna in occasione dell’arrivo del Tour de Suisse il 18 giugno, che sfiora il 90%. "I grandi eventi si confermano fondamentali per la nostra destinazione, sia in termini di visibilità e quindi di promozione sia in termini di presenze turistiche – osserva Elio Moretti (nella foto) presidente di Apf Valtellina –. Ringrazio chi si occupa dell’organizzazione e rinnovo l’invito agli operatori a utilizzare Iodah: oltre a non avere costi, è uno strumento che può portare benefici alle loro attività e all’intera destinazione turistica".

Sara Baldini