Stagione dello sci al via in Valtellina: in Valle Spluga, a Madesimo e Campodolcino le prime discese sono gratis

Sondrio, 24 novembre 2024 – È ormai tutto pronto in provincia di Sondrio per l’apertura della stagione dello sci alpino. Gli appassionati dovranno attendere ancora qualche giorno e poi potranno scatenarsi lungo i pendii, preparati a regola d’arte, delle numerose località turistiche valtellinesi e valchiavennasche. La prossima settimana, infatti, un po’ tutte le stazioni sciistiche apriranno i battenti grazie alla neve artificiale sparata con grande continuità nell’ultimo periodo viste le temperature rigide. La Ski area della Valchiavenna, con Madesimo e Campodolcino, dovrebbe essere la prima ad aprire gli impianti venerdì 29, bruciando in qualche modo la concorrenza.

Cannoni al lavoro

“L’apertura delle piste, viste le ultime nevicate e la neve sparata coi cannoni, è confermata per venerdì prossimo – dice Mario Rotti, presidente della Ski Area Valchiavenna -, salvo ovviamente imprevisti (aumenti repentini delle temperature o maltempo, ndr). Il 29 e il 30 novembre, per l’opening, sulle piste di Madesimo e di Campodolcino, si scierà gratis”. Una bella promozione. Sabato 30, invece, sarà la data in cui si potrà sciare in un po’ tutte le aree della provincia. Livigno, dopo aver aperto già da tempo l’anello di fondo grazie allo snowfarming, è pronta per vivere un’altra stagione di altissimo livello.

Santa Caterina quasi pronta

Da sabato prossimo i turisti potranno sciare sui 100 chilometri di area sciabile e sui 115 chilometri di piste, con 12 nere, 37 rosse e 29 blu per un’offerta a 360 gradi. E anche a Bormio si scia da sabato 30 sui 50 chilometri di piste per uno spettacolo unico che comprende anche la discesa dalla Stelvio, la pista che nel febbraio 2026 ospiterà tutte le prove maschili di sci alpino e quelle di scialpinismo delle Olimpiadi di Milano Cortina. A Santa Caterina Valfurva, paese natale di Deborah Compagnoni, si comincerà a mettere gli sci ai piedi dal 30 novembre. Anche l’Aprica, con oltre 50 chilometri di piste, è pronta per aprire gli impianti venerdì prossimo. In Valmalenco si è deciso di aprire invece nel weekend dell’Immacolata e precisamente sabato 7 dicembre. Data scelta per dare il via alla stagione anche per le località di Teglio – Prato Valentino – e per la Valgerola.