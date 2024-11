Sicurezza sulle piste da sci. La polizia torna a vigilare

La polizia di Stato torna a vigilare lungo le piste sciistiche di Valtellina e Valchiavenna. Durante la prossima stagione invernale, difatti, i poliziotti sciatori che fanno capo e sono coordinati dalla Questura di Sondrio, lavoreranno nelle stazioni sciistiche ad alta affluenza turistica, implementando un servizio di "sicurezza e soccorso in montagna". a Aprica, Bormio, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Livigno e San Colombano. Il servizio avrà come obiettivo principale la vigilanza delle piste, garantendo il rispetto delle normative vigenti sia da parte del personale delle aree sciabili attrezzate che degli utenti. Le operazioni includeranno il monitoraggio delle violazioni penali e amministrative, oltre a fornire soccorso agli sciatori in caso di incidenti, collaborando con il soccorso sanitario, il soccorso alpino e altre forze di polizia. Il Questore di Sondrio Sabato Riccio ha recentemente incontrato i gestori dei comprensori sciistici locali per esaminare le attività svolte dal Servizio Sicurezza e Soccorso in montagna nella stagione precedente e prepararsi a quella imminente.

M.P.