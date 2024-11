Bienno, Bormio e Gromo: qui la stagione è magica

C’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi, in Lombardia, vuole regalarsi una vacanza invernale all’insegna della cultura e dell’arte. Conosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia, Bienno (in provincia di Brescia) è una cittadina della Val Camonica con una storia antica. Ricca di meravigliosi scorci e pittoreschi cortili, è circondata dal verde (o bianco) delle montagne. Tra i palazzi e gli edifici storici di Bienno, valgono senz'altro una visita Palazzo Simoni Fè, oggi sede della pinacoteca, il Palazzo rinascimentale Francesconi Rebajoli e l’accoppiata Mulino & Fucina Museo, nuclei originari del Museo Etnografico del Ferro, delle Arti e Tradizioni Popolari. Arte, artigianato, prodotti tipici, dolciumi, ma anche luci, canti natalizi e un mondo di divertimento per i bambini: ogni anno a Bienno arriva la rassegna “Natale nel Borgo“. Lo splendido paese medievale si colora di magiche atmosfere, per dare insieme il via alle festività di fine anno. Un’iniziativa da vivere insieme alla famiglia, con fantastiche luminarie, mercatini dell’artigianato, zampognari, spettacoli e delle ottime caldarroste. Rimanendo in tema di borghi, eccoci negli affascinanti scenari di Gromo (provincia di Bergamo). Questo minuscolo paese disperso tra le montagne della Val Seriana è uno dei borghi più belli da vedere in inverno in Lombardia. Le vie di Gromo, a dicembre, cambiano volto e diventano uno splendido villaggio natalizio. È possibile andare alla scoperta dei presepi nascosti in giro per il borgo, mentre nelle cantine e negli antichi negozi vengono allestiti i mercatini. I palazzi storici, invece, ospitano “la Casa di Babbo Natale”. La montagna lombarda, in inverno, è un paradiso, soprattutto per chi ama le vacanze attive. Tra le “discese” più ambite c’è la leggendaria Pista Stelvio di Bormio. I comprensori sciistici si stanno preparando all’appuntamento con i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, che si svolgeranno nel 2026. E per chi non si accontenta di vivere lo sci solo di giorno, può cimentarsi nella discesa notturna della Super panoramica del Baradello: il comprensorio Aprica&Corteno, a cavallo fra Valtellina e Valle Camonica, ha realizzato l’illuminazione sulla pista da sci Super panoramica che, con i suoi 6 km, è considerata la pista illuminata più lunga d’Europa.