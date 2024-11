Swiss Winter Village a Milano: pista da sci e mercatini di Natale in piazza Gae Aulenti

Milano, 6 novembre 2024 – Una pista da sci nel cuore di Milano? Un sogno. Ma anche l’anticipazione dell’inverno che prenderà vita da domani, giovedì 7 novembre, in piazza Gae Aulenti (zona Portanuova) con la seconda edizione dello Swiss Winter Village, il villaggio di Svizzera Turismo.

Una struttura di 850 mq composta da una pista da sci sintetica, di chalet e di container - ciascuno dedicato a una località - che andranno a comporre la sagoma stilizzata del nuovo treno Eurocity. Aperta al pubblico dal 7 al 17 novembre, dalle 9 alle 21 durante la settimana e dalle 10 alle 21 nei weekend (orario ridotto dalle 9 alle 15 giovedì 7 novembre e dalle 9. alle 18 lunedì 11 novembre). Un’anteprima natalizia che tra sci, mercatini, cioccolato, e raclette, presenta il meglio della montagna svizzera.

La pista da sci in piazza Gae Aulenti

L'attrazione più gettonata è senza dubbio la pista da sci che offre la possibilità di fare gratuitamente una discesa tra i grattacieli di Milano sugli sci e sui ciambelloni. La pista, in Neveplast, è dedicata a San Bernardino Swiss Alps, la destinazione alpina a 2 ore da Milano dove è in corso un ambizioso progetto di trasformazione che prevede la realizzazione di nuovi alberghi, case e infrastrutture per lo sport e il benessere.

La pista da sci è a disposizione gratuita di milanesi e turisti per tutto il periodo di apertura dello Swiss Winter Village e si possono anche prendere lezioni di sci gratuite (sci e scarponi sono messi a disposizione gratuitamente) impartite dai maestri della Swiss Ski School: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 le sessioni sono riservate alle scuole elementari di Milano, mentre l'orario pomeridiano e serale dalle 15 alle 21 è aperto a tutti; sabato e domenica l'orario di apertura al pubblico è esteso dalle 10 alle 21. Per accedere (le lezioni si svolgono in gruppi di 10 persone ogni ora, a partire dai 6 anni compiuti) è richiesta l'iscrizione on line anticipata, fino a esaurimento posti.

Il mercatino e gli chalet

Non solo pista da sci: lo Swiss Winter Village di Milano prevede anche chalet e mercatino. Tra i più attesi c’è lo Chalet di Babbo Natale, che scende dalla sua casa di Rochers-de-Naye (a 2000 metri, sopra Montreux) e viene in visita a Milano per incontrare i piccoli milanesi, farsi consegnare le letterine, fare una foto ricordo e lasciare loro una piccola sorpresa. L'iniziativa celebra i 30 anni del mercatino Montreux Noël e offre la possibilità ai bambini di incontrare Babbo Natale, tutti i giorni dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Anche per incontrare Babbo Natale è richiesta l'iscrizione on line anticipata.

Immancabili gli spazi food con un’imperdibile raclette accompagnata da patate e sottaceti, come tradizione vuole: allo Chalet della Raclette si possono acquistare anche la birra Appenzeller, l’acqua minerale e il tè Adelbodner.

Il treno Eurocity

Infine, sarà possibile salire a bordo del treno stilizzato che si snoda sul lato destro della pista da sci. La sagoma riproduce il treno Eurocity che collega l’Italia alla Svizzera e che, in occasione dello Swiss Winter Village 2024, lancia la tariffa Promo 2x1 Eurocity per viaggiare in due spendendo la metà. Ogni vagone è dedicato a una diversa regione: con l’ausilio di mappe interattive, filmati e puzzle virtuali - pensati per i bambini più piccoli - il pubblico può giocare e conoscere cosa offre la Svizzera. Il primo vagone, in collaborazione con Travel Switzerland e Ferrovia retica, mostra i più bei percorsi panoramici riuniti nel Grand Train Tour. Lucerna presenta i mercatini di Natale, fra tradizione e innovazione, e il suo Festival delle Luci che a gennaio impreziosisce le facciate del centro storico. La regione di Berna mette in primo piano la proposta di Interlaken, meta di sport e di benessere, e di Berna con le attività per famiglie e i mercatini. Il Cantone di Vaud racconta i suoi villaggi alpini, come Villars e Leysin, e la magia del Natale nelle cittadine sul lago come Montreux e Losanna.

San Bernardino, paesaggio innevato

San Bernardino, la montagna a due ore da Milano

Principale mountain resort nella Svizzera meridionale, San Bernardino rappresenta l’unica destinazione in area alpina in cui la qualità svizzera e la dolce vita si uniscono. A fare da trait d’union anche la lingua – italiana – comune. Un vantaggio non indifferente, cui si aggiunge la facilità di accesso: San Bernardino si trova infatti a sole due ore di auto da Milano, su un pratico asse autostradale.

Da due anni la località sta vivendo un’intensa fase di revitalizzazione grazie a San Bernardino Swiss Alps, azienda ticinese che nel 2023 ha acquistato e riaperto gli impianti di risalita, in un progetto di rilancio della destinazione turistica, scandito da un Masterplan di sviluppo territoriale decennale, che include anche il lato turistico-alberghiero, la ristorazione, e più in generale la volontà di rendere il paese una destinazione attiva tutto l’anno e per tutti i target. Non da ultimo, ed in costante crescita, è il settore immobiliare, con nuove infrastrutture in vendita e in affitto.

Da San Bernardino a Livigno un solo skipass

Non soltanto cime maestose e l’aria limpida dei suoi 1626 metri: i vantaggi dello sci a San Bernardino sono anche tricolori. Da quest’anno, infatti, lo skipass stagionale della località svizzera consente di sciare anche a Livigno e nell’Alta Valtellina (Bormio, Santa Caterina di Valfurva e Cima Piazzi) con il 50% di sconto sugli skipass da uno a 14 giorni. E, sempre con lo stesso skipass, numerosi altri sconti a san Bernardino sulle lezioni di sci, noleggio attrezzatura, pasti, pernottamenti, due stazioni termali, e tre ingressi giornalieri gratuiti nel comprensorio di Splügen Tambo.

Chi invece preferisse una visita più breve, potrà beneficiare dei mezzi pubblici gratuiti dal Ticino a San Bernardino. I trasporti sono infatti inclusi nella giornata di validità dello skipass: per arrivare e tornare da un’esperienza sugli sci in maniera più sostenibile basterà quindi acquistare un biglietto del treno fino a Chiasso, per poi godersi il resto in tranquillità e senza nessun costo ulteriore. Inoltre, acquistando uno skipass online fino a due giorni prima del periodo di validità, si ha diritto ad uno sconto del 5%.

San Bernardino, la cabinovia

Attività, esperienze ed emozioni

San Bernardino offre attività, esperienze ed emozioni in un contesto naturale impareggiabile. Oltre allo sci, d’inverno i visitatori possono scoprire il territorio attraverso ciaspolate, escursioni con un biologo, sulle motoslitte elettriche o coi cani da slitta, ma anche tenersi in forma in palestra e con lezioni di yoga, pattinare sul ghiaccio e praticare sci di fondo.

Non mancano aree dedicate ai più piccoli: snowpark, snowtubing, piste per bob e slittini, la San Bernardino School per imparare a sciare, e le attività del SanBe Kids – animazione, serate film, miniclub – pensate apposta per intrattenere i più piccoli mentre i genitori si rilassano in pista o davanti a un calice di vino.

Novità dell’inverno 2024-2025, tra le altre, sono proprio l’apertura di un’enoteca, Suisse Wine Bar, e di un Bistrot, cui si aggiungono l’Igloo Fracch per colazioni, merende e après ski, due snack bar (Buvette Acubona e la Hutte Pian Cales). Consolidata è invece l’esperienza dei rifugi, attivi già da un anno (Capanna Confin, Baita Motton), e dell’Hotel, Lodge e Ristorante Brocco & Posta nel centro del paese, moderna oasi di relax e pura vita alpina, a cui da questo inverno si aggiunge la comodità dei San Bernardino Alpine Apartments, a gestione alberghiera, una casa lontano da casa.