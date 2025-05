Un metro di neve al Livrio. Sul ghiacciaio dello Stelvio la stagione estiva di sci

Tanta neve allo Stelvio, è tutto pronto per l’apertura degli impianti: nemmeno il tempo di chiudere la stagione invernale, ad aprile, e nel comprensorio bormino si pensa alla lunga stagione estiva sul ghiacciaio del Livrio. L’appuntamento per gli appassionati, pronti a rimettere a nuovo gli attrezzi, è per sabato 31, quando apriranno gli impianti Sifa che resteranno attivi fino al 2 novembre. Tra una quindicina di giorni il ghiacciaio del Livrio, la più vasta area sciabile estiva d’Europa, sarà preso d’assalto dagli amanti dello sci alpino e dello snowboard, di scialpinismo e sci di fondo, provenienti da tutta Italia ed Europa. Senza dimenticare che il ghiacciaio ogni anno vede la presenza di tanti atleti delle nazionali azzurre e di altri Paeso che affinano la preparazione. "Stiamo lavorando sulle piste e predisponendo gli impianti e i servizi per riuscire a presentarci al meglio il 31 maggio per l’apertura — dice Umberto Capitani, direttore degli impianti della Sifas al Passo dello Stelvio –. Di neve ce n’è parecchia, nelle ultime settimane ne è scesa praticamente un metro e quindi ci sono tutte le condizioni affinché gli amanti dello sci possano trovare piste perfettamente innevate a partire dal 31 maggio".

Al Livrio sono previste novità, per quel che riguarda gli impianti. "Nei giorni scorsi sono stati trasportati i materiali necessari per la costruzione della nuova sciovia del Geister che andrà a sostituire la vecchia. Nei prossimi giorni iniziano i lavori, l’impianto dovrebbe essere pronto il 31 maggio o al massimo nella prima decade di giugno". Tante le nazionali che hanno già prenotato: "Vorrei segnalare la nazionale azzurra di snowboard, che ha dominato la stagione appena conclusa e si appresta a prepararsi per la stagione olimpica. Stiamo allestendo anche le piste di snowboard e di snowboard cross per permettere agli atleti di allenarsi al meglio".

Fulvio D’Eri