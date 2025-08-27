Pista di fondo nel cuore di Livigno. La gara più spettacolare dell’anno celebra sci nordico e fine dell’estate

La Bwt 1K shot si sposta a venerdì sera. L’iconica kermesse estiva di sci nordico e non solo, organizzata come ogni anno ad agosto nel centro di Livigno, slitta di un giorno per "assicurare al pubblico e agli atleti – scrivono gli organizzatori in un comunicato – le migliori condizioni meteo possibili, regalando a tutti un’esperienza ancora più spettacolare e coinvolgente". Con partenza alle 17 dalla piazza antistante la chiesa, Livigno ospiterà quindi ua nuova edizione della Bwt 1K shot, una delle competizioni più sorprendenti dell’intera estate sportiva italiana. Un chilometro di neve in pieno agosto proprio nel cuore del paese, grazie alle riserve stoccate durante l’inverno con la tecnica dello snowfarming, sarà il teatro di una sfida a eliminazione diretta tra i grandi dello sci di fondo azzurro. Al via ci sarà il "re" del fondo Federico Pellegrino, pronto ad inaugurare così la sua ultima stagione agonistica. Con lui tanti azzurri e azzurre: da Caterina Ganz a Davide Graz, da Elia Barp a Nicole Monsorno, fino ai talenti del Livigno Team e dello Sporting Club.

Ma la Bwt 1K shot non sarà soltanto sci di fondo. A chiudere la giornata, infatti, nel park allestito in Plaza dal Comun dalle 19.15, andrà in scena uno spettacolare show di freestyle e snowboard: i fratelli Miro e Flora Tabanelli, icone internazionali e vincitori degli X Games, con Michela Moioli, medaglia d’oro Olimpica e simbolo dello snowboard cross nel mondo, e Insieme a loro i talenti del Livigno Team e i giovani dello Sporting Club Livigno, daranno vita a una performance dal forte sapore generazionale, un vero e proprio passaggio di testimone che lega il presente al futuro, con lo sguardo rivolto verso i Giochi Olimpici Invernali 2026. Come da tradizione, la giornata sarà arricchita dalla suggestiva "Gara da li Contrada da Livigno", sfida che accende di orgoglio e identità le vie del centro, mentre giovedì andrà in scena "Sogni d’Olimpia", un live talk, ad ingresso gratuito, con i campioni del Livigno Team: un momento di incontro e racconto per condividere emozioni, aspettative e visioni in vista della stagione più importante di sempre.