Il giallo del turista tedesco scomparso nel nulla in Valchiavenna: lo zaino e gli scarponi lasciati vicini alla sua auto. Ricerche in corso

Sondrio – Ricerche in corso in provincia di Sondrio per un turista tedesco che risulta disperso sulle montagne della Valchiavenna. Le ricerche sono state avviate nella serata di ieri - si è appreso oggi - e si sono protratte il più possibile ma di lui – per ora - nessuna traccia.

Sono partite da Uschione di Chiavenna (Sondrio), località a quasi 800 metri di quota nei pressi della quale si trova da alcuni giorni l'auto dell'uomo, di 66 anni, che è stato visto aggirarsi in zona, nei giorni scorsi, sempre da solo, a piedi nudi, spesso meditando e pregando.

Col passar dei giorni i residenti si sono accorti che l'uomo non c'era più mentre la sua auto era nel parcheggio con vicino lo zaino e gli scarponi e così hanno deciso di informare i carabinieri che a loro volta hanno avvisato la Prefettura di Sondrio e hanno cercato, tramite la targa dell'auto, di risalire al proprietario del mezzo, così come hanno interessato il Consolato tedesco per capire se l'uomo abbia parenti in Germania.

Oggi, è giunto in zona anche l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco da Malpensa (Varese) che, però, non ha rilevato alcun segnale di telefono cellulare. Mobilitati, quindi, da terra, vigili del fuoco, tecnici del Soccorso Alpino Civile, stazione di Chiavenna, e militare, della Guardia di Finanza di Madesimo. Le ricerche riprenderanno domani all'alba.