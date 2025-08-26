Scontro tra auto a Dubino: 7 feriti, grave bambino. Lunghe code sulla Statale 36

Dubino (Sondrio), 26 agosto 2025 – Grave incidente oggi, martedì 26 agosto, sulla statale 36 dello Spluga a Dubino (in provincia di Sondrio). Il bilancio dello scontro avvenuto intorno alle 12 tra 4 auto è pesante: sette persone sono rimaste ferite, tra loro un bambino di otto anni. Proprio quest’ultimo – secondo quanto ferito – sarebbe tra i feriti più gravi. Il bambino è stato soccorso ed elitrasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Quattro i veicoli che sono rimasti coinvolti e la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Chiavenna, giunti sul posto per i rilievi, ma l'impatto ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso. Inevitabili le ripercussioni dell’accaduto sulla circolazione stradale: si sono registrate lunghe code e disagi alla circolazione.

Il ferito in condizioni più serie è il bambino di otto anni, che viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte. Il piccolo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito in codice giallo con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In condizioni serie, ma non in pericolo di vita, anche due anziani: una donna di 78 anni e un uomo di 85, entrambi accompagnati in ambulanza all'ospedale di Gravedona (Como), sempre in codice giallo.