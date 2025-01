Treni e disservizi, nasce il comitato pendolari. “Basta ritardi e Lucente si dimetta”

Sondrio, 17 gennaio 2025 – Treni e disservizi. La petizione dei pendolari valtellinesi e valchiavennaschi per chiedere di rimuovere dall’incarico l’assessore regionali ai trasporti Franco Lucente ha raggiunto le 2500 firme.

Prosegue senza sosta, su tutto il territorio della provincia di Sondrio, la raccolta firme promossa ad inizio dicembre da un gruppo di pendolari della provincia per dire basta alla incredibile serie di disservizi che, ormai ogni giorno, caratterizzano il trasporto ferroviario sulle linee valtellinesi e valchiavennasche. E non solo.

Pendolari durante una manifestazione di protesta in stazione

Nella petizione, rivolta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si chiede espressamente che “i treni siano in orario” e si chiedono “le dimissioni dell’assessore”. “In una recente intervista l’assessore Lucente – dicono dal comitato – ammette “l’esistenza di grossi problemi strutturali”, negli ultimi mesi del 2024, ma poi elenca una serie di dati “confortanti”, che però sono contraddetti da quanto succede quotidianamente e dai gravi episodi di disservizio che si sono verificati per tutto il mese di gennaio con pesanti conseguenze per tutti gli utenti, ma in particolare per lavoratori e studenti pendolari. Se c’è stato un positivo incremento nel numero dei passeggeri ciò è avvenuto non per merito di Trenord, ma malgrado Trenord”.

Novità in vista nel comitato. “È stata assunta la denominazione di “Comitato Treni in orario-Valtellina Valchiavenna” e, per valorizzare la grande partecipazione della Valchiavenna all’iniziativa (oltre 800 le firme cartacee raccolte), si è deciso di affiancare il chiavennasco Emanuele Capelli all’attuale portavoce Fabio Panighetti”. L’attività del Comitato prosegue per tutto gennaio con la raccolta firme sia su moduli sia online. Dopo la presenza, ieri, al mercato di Tirano da segnalare quella di sabato 18 al mercato di Sondrio.