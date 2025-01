Disagi senza fine per i pendolari. Aumentano i tempi di percorrenza: "Lavori di manutenzione necessari"

Lecco e Milano da domani sono più lontane di 13 minuti. Per percorrere in treno la cinquantina di chilometri della linea S8 Milano Porta Garibaldi–Lecco via Carnate ci vorrà un’ora e un quarto, invece dei soliti 62 minuti. Un aumento del tempo di viaggio del 20%. Sarà così per quasi due mesi, fino a inizio marzo. Domani i tecnici di Rfi iniziano lavori di manutenzione e infrastrutturali, che rendono necessario modificare e rallentare la circolazione tra le stazioni di Porta Garibaldi, Greco Pirelli e Monza. "Da Porta Garibaldi fino a Monza l’orario di partenza è anticipato di 13 minuti – spiegano da Trenord – Da Monza a Lecco riprende l’orario ufficiale senza variazioni". Tradotto: si partirà prima, ma si arriverà al solito orario. "Da Lecco a Monza nessuna variazione – proseguono da Trenord –. Da Monza a Porta Garibaldi però l’orario viene posticipato di 13 minuti". Slitterà di 7 minuti pure l’orario delle due ultime corse della sera da Centrale per Lecco. E non è finita qui. Sulla linea besanina S7 Lecco–Molteno–Monza–Milano, i treni circoleranno solo tra Lecco e Monza.

Tredici minuti di viaggio in più anche per alcuni treni tra Garibaldi, Chiavenna e Sondrio, mentre il Regioexpress delle 21.20 da Centrale per Sondrio farà capolinea a Lecco: da qui si dovrà proseguire con un bus sostitutivo. Pure Como e Milano saranno più distanti di 8 minuti per modifiche agli orari di circolazione sulla linea S 11 Rho–Garibaldi–Monza–Como San Giovanni-Chiasso, sempre per gli stessi lavori. Quest’estate tre mesi di chiusura della Milano–Lecco–Sondrio–Tirano, della Colico–Chiavenna e due binari alla stazione di Lecco.