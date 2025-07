Summer On the Road al via. Giovani a scuola di sicurezza

Torna a Livigno per la sesta estate consecutiva uno dei progetti più attesi dai giovani: "Summer On the Road", in programma dal 18 al 24 luglio 2025. Un’iniziativa educativa, promossa dall’amministrazione comunale e dal comando di polizia locale di Livigno, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile "CiAGi Livigno" e l’Associazione Ragazzi On the Road APS di Bergamo.

L’esperienza è rivolta a over 15 che vogliono mettersi nei panni di coloro che sono proposti alla sicurezza e alla gestione del pronto intervento. I partecipanti affiancheranno in attività reali la polizia locale, oltre a entrare in contatto con altre importanti realtà istituzionali del territorio: Guardia di finanza, l’agenzia delle Dogane, i Vigili del fuoco, i soccorritori dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia.

I giovani saranno formati anche alle tecniche di primo soccorso, vivranno momenti intensi di cittadinanza attiva e, al termine del percorso, riceveranno un attestato valido ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici.

Le candidature sono aperte fino al 13 luglio: per partecipare è sufficiente compilare il form sul sito www.ragazziontheroad.it o scrivere a info@ragazziontheroad.it. F.D’E.