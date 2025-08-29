Olimpiadi. La Valtellina si promuove

Rafforzare e amplificare la diffusione e notorietà del marchio Valtellina "Taste of Emotion" e far emergere il ruolo di primo piano della Valtellina durante Milano Cortina 2026 sono gli obiettivi principali della campagna di promozione nazionale che ha preso il via ufficialmente nelle scorse settimane. Centrale il video/spot (già disponibile sul canale YouTube ValtellinaOfficial e sui canali social ufficiali "Valtellina"), dalla durata di 30 secondi e realizzato lo scorso inverno, che celebra la montagna della Valtellina, con un focus sullo sci e le eccellenze enogastronomiche. "La magia di un’emozione, la sfida di un sogno" il messaggio, che racconta il sogno di un giovane sciatore valtellinese di diventare un atleta professionista e partecipare alle Olimpiadi invernali. La campagna di promozione prevede, in particolare, la diffusione dello spot su siti e schermi ubicati all’interno di grandi stazioni ferroviarie e in altri punti strategici. Digitale ma non solo: la campagna non dimentica i media tradizionali ai quali si uniscono attività di influencer marketing. E proprio per intercettare così un nuovo potenziale target di pubblico, Mattia Asperti (noto sui social come @ilsommelierdivino ) e Dino Lanaro, figura di spicco nel mondo outdoor e famigliare, hanno già pubblicato storie e reel sui propri canali Instagram e TikTok riguardanti le emozioni che la Valtellina regala. Il piano di comunicazione sviluppato da Provincia di Sondrio, Apf Valtellina e Camera di Commercio di Sondrio proseguirà nelle prossime settimane con la presenza di altri influencer sul territorio, campagne audio su Spotify, la diffusione per diverse settimane dello spot in tv e altre azioni integrate. S.B.