Oltre seimila studenti a lezione di Olimpiadi nelle scuole. E ora si cercano volontari per Milano Cortina 2026

Sondrio – Le “lezioni" di Olimpiadi e Paralimpiadi hanno colto nel segno. Quando ai Giochi invernali mancano ormai solo 238 giorni, un lavoro partito da lontano ha iniziato a dare i suoi frutti e altri ne darà. È l’iniziativa “Milano Cortina 2026 nelle scuole - Valtellina”, che ha interessato più di seimila ragazzi di 8 istituti in cinque Comuni della provincia, oltre 100 docenti, tredici relatori e ospiti sportivi; coinvolto 5.829 alunni nelle Olimpiadi Culturali e attivato due Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) per consentire ai giovani di vivere un’esperienza formativa a stretto contatto con la parte organizzativa dell’evento: a novembre con la Valtellina Wine Trail (28 studenti) e a dicembre con la Coppa del Mondo di sci alpino a Bormio (in 65).

“Un ringraziamento doveroso va a tutti i partner che hanno creduto in questo progetto – dichiara Elio Moretti, presidente di Apf Valtellina –. Siamo orgogliosi di aver costruito un percorso che ha coinvolto migliaia di giovani del territorio, ponendo al centro i valori dello sport, dell’impegno e dell’identità locale. Questo programma ha permesso agli studenti di conoscere più da vicino l’evento e di riflettere sulle opportunità concrete che porta con sé, per il loro futuro formativo e professionale”.

“È stata una sfida, ma possiamo affermare che sia andata a buon fine – aggiunge Antonella Nucciarelli, referente attività motorie e sportive dell’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio – abbiamo seminato entusiasmo, consapevolezza e senso di appartenenza”. Nelle decine di incontri organizzati nel corso del biennio 2024-2025, Ivan Ciocchini, consulente di Apf Valtellina, esperto in sport marketing e legacy delle Olimpiadi, ha illustrato i temi di “Milano Cortina 2026 nelle scuole - Valtellina“ avvalendosi della presenza di diversi ospiti, tra cui Antonio Rossi, campione olimpico di canoa e city operations manager di Milano Cortina 2026, e altri sportivi, docenti esperti di legacy e di grandi eventi, imprenditori e stakeholder che hanno illustrato le ricadute dei Giochi sul territorio, anche in termini economici. Qualora i giovani destinatari di queste “lezioni olimpiche“ volessero vivere ancora da vicino l’esperienza a cinque cerchi, fino a fine mese è attivo il Programma Team26 per “arruolarsi“ come volontari e volontarie.