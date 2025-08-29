Gaza, la valle si mobilita: "Navighiamo anche noi"

Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Sondrio
CronacaGaza, la valle si mobilita: "Navighiamo anche noi"
29 ago 2025
FULVIO DOMENICO D'ERI
Cronaca
"Quando il mondo resta in silenzio, noi salpiamo". Dal 31 agosto Tirano, Ponte in Valtellina, Sondrio, Morbegno, Talamona e...

"Quando il mondo resta in silenzio, noi salpiamo". Dal 31 agosto Tirano, Ponte in Valtellina, Sondrio, Morbegno, Talamona e Chiavenna "navigheranno" idealmente con le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la più grande mobilitazione civile marittima della storia, con le imbarcazioni che da Barcellona, Genova, Tunisi e dalla Sicilia si dirigeranno verso Gaza con l’obiettivo di rompere il muro dell’isolamento alimentare e sanitario in cui si trovano i gazawi, aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese.

In decine e decine da tutto il mondo cercheranno di portare a termine l’obiettivo mancato della nave Madleen, bloccata dalle Forze di Difesa Israeliane (Idf) a giugno e della nave Handala sequestrata a fine luglio in acque internazionali sempre dall’Idf. La vicinanza che la provincia di Sondrio intende esprimere si tradurrà in presidi quotidiani nelle sei cittadine che hanno aderito a questa iniziativa promossa da Cittadin* Attiv* Tirano-Palestina; Luci per il dialogo e Circolino Arci Valchiavenna; circolo culturale Il Forno, associazione Mondo Altro e associazione Teresita di Ponte in Valtellina; Donne per la pace di Sondrio; gruppo Fermiamo il riarmo Bassa Valle; AssoPace Palestina; Centro di Documentazione Rigoberta Menchù.

"Al centro di ogni presidio – spiegano i promotori - una vela che non sarà spinta dal vento in mare, ma dalla nostra presenza. Punteremo gli occhi ogni giorno sulla missione della Global Sumud Flotilla, saremo in "viaggio" con loro e saremo in piazza tutti i giorni dalle 18.30 alle 19, fino a quando la Flotilla arriverà a destinazione o sarà bloccata dal governo Israeliano, poi si vedrà! L’obiettivo è rompere il muro dell’indifferenza". S.B.

