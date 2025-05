Nel Parco dello Stelvio scorrazzano tre branchi

Sono tredici i lupi avvistati nelle ultime settimane sulle montagne lombarde del Parco dello Stelvio. Gli operatori della riserva in collaborazione con i carabinieri forestali hanno individuato, attraverso l’osservazione diretta e l’utilizzo delle fototrappole, la presenza dei predatori che sono riconducibili a tre branchi: Tonale presente dal 2019, quello della Val Grande - Mortirolo segnalato per la prima volta nel 2023 e quello avvistato, sempre a partire dal 2023, a Sondalo - Valfurva. Al Tonale sono presenti sei esemplari, in Val Grande se ne contano quattro mentre il branco di Sondalo conta tre esemplari.

Per quanto riguarda gli orsi stanno giungendo alla fine del periodo di ibernazione, ma nella parte lombarda del parco non ci sono presenze stabili e le segnalazioni degli anni passati sono riconducibili a orsi in dispersione. In seguito ad alcune segnalazioni di privati e dell’attività di monitoraggio, è stata confermata la presenza di orme di orso in prossimità delle quali è stato possibile campionare del pelo per le analisi genetiche. Solo da qualche tempo si potrà dire con esattezza di quale esemplare si tratta e soprattutto da dove viene.