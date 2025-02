In Lombardia vivono 90 lupi, ecco la mappa dei branchi: dall’Oltrepò alla Valchiavenna fino allo Stelvio

Il branco del Tonale conta attualmente almeno sette individui, quello della Val Grande è il più numeroso con nove individui, i lupi presenti tra i comuni di Bormio, Valfurva e Sondalo da fine dicembre sono quattro. “Il branco del Fuorn, il cui territorio copriva una porzione del Canton Grigioni, del Parco nazionale Svizzero e del Parco nazionale dello Stelvio, contava dodici individui nel 2024 – spiegano i tecnici del Parco dello Stelvio –. Di recente, sette di questi animali sono stati abbattuti nel territorio Svizzero e non abbiamo notizie degli individui non abbattuti”.

Secondo Ersaf Lombardia, si stima che sul territorio lombardo ci siano tra i sessanta e i novanta lupi. In provincia di Como è presente un branco stabile composto dai tre ai cinque individui, che si sposta tra il lago e il Canton Ticino; in alta Valcamonica sono stati censiti una decina di lupi condivisi con la provincia di Trento. Poi c’è un branco al confine tra la provincia di Brescia e Sondrio, con tre individui. Altri due branchi in Val Chiavenna e Alto Lario, 22-34 lupi suddivisi in quattro branchi in Oltrepò pavese, una coppia nel Parco del Ticino, un branco nel Lodigiano, un branco nel Cremonese. La stima non tiene in considerazione i lupi in dispersione, ovvero quelli che lasciano il branco e che sono capaci di percorrere, spostandosi da un territorio a un altro, fino anche mille chilometri. Un branco è capace di arrivare a controllare un territorio di circa duecento chilometri quadrati.

In base al report degli interventi della polizia provinciale, nel mese di dicembre in provincia di Sondrio sono stati una decina gli animali sbranati dai lupi (un cervo e nove pecore, queste ultime in quattro assalti diversi), altri venti animali sono stati trovati morti (6 cervi, 2 camosci, 6 caprioli, 4 volpi, 1 astore e 1 gallina) mentre gli animali selvatici che hanno perso la vita in seguito allo scontro con veicoli sono stati 31 (18 cervi, 1 capriolo, 7 volpi, 2 fagiani, 1 fanina, 1 lepre e 1 scoiattolo).