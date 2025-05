Aprica, avvistato l’orso M88: attivati i protocolli sicurezza

Aprica (Sondrio) – L’orso M88: uno tra quelli monitorati dal progetto in corso in Lombardia per la conservazione della fauna alpina, già noto per precedenti incursioni nelle Orobie valtellinesi e sui monti della valle Camonica , è stato avvistato nelle scorse ore da diversi automobilisti lungo la statale 39: tra le località Liscidini e Valmane, nel tratto che collega Edolo a Stazzona di Tirano.

L’esemplare, che ha lasciato alcune tracce biologiche, non ha compiuto predazioni né si è avvicinato ad abitazioni, ma la sua presenza ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza.

La Polizia Provinciale Settore Ittico Venatorio di Sondrio è stata allertata ed è scattato l’avviso ad apicoltori e allevatori della zona per proteggere apiari e greggi. L’orso M88, infatti, non è nuovo a incursioni con danni per ora contenuti. Nel 2023, l’Associazione Provinciale Apicoltori (Apas) ha distribuito 29 recinti elettrificati in comodato gratuito e fornito indicazioni su come proteggere alveari e bestiame. Il monitoraggio dell’esemplare prosegue.