Sondrio dice addio a Marcello, “il barbiere“

Stamane a Castionetto (Chiuro) ultimo saluto a Marcello Fogagnoli, leggendario "barbé" di piazza Garibaldi scomparso a 74 anni. Il suo, va detto, non era soltanto un "servizio alla persona" – barba e capelli, per la precisione – ma un servizio sociale, nel senso di quella socialità speciale che si veniva puntualmente a creare fuori e dentro la sua minuscola saletta di corso Vittorio Veneto, con affaccio "sul Garibaldi". Come al bar, più che al bar. Calcio, politica, pettegolezzi e anteprime di quelle che poi sarebbero diventate notizie a tutti gli effetti, prima di arrivare nelle redazioni, passavano da lì. Per qualcuno il progressivo spegnimento dell’atmosfera più autentica del capoluogo ha preso avvio proprio da che "il Marcello" ha chiuso bottega, già parecchi anni fa, per ritirarsi con le sue magiche forbici a Castionetto di Chiuro e dedicarsi alla sua grande passione, la pesca. Lascia la moglie Wilma, la sorella Paola e i parenti, ma anche un’altra numerosa famiglia che lo ha voluto salutare con delle belle parole affidate a un manifestino funebre. "Ciao Marcello, persona unica, la tua ospitalità nella saletta ci ha fatto vivere momenti felici. Sei stato un punto di riferimento per la città. Lo spirito, l’arguzia e il tuo buonsenso nel raccontare le notizie ci mancheranno. I tuoi amici".

Sara Baldini