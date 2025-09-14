Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Sondrio
CronacaAlla “Munari“ alunni in un giardino tutto nuovo
14 set 2025
FULVIO DOMENICO D'ERI
Cronaca
Alla “Munari“ alunni in un giardino tutto nuovo

Uno spazio esterno riqualificato, con un prato verde in cui correre e rotolarsi, nuovi giochi e una comoda tettoia...

Gli amministratori comunali hanno portato il saluto ai piccoli alunni della scuola Munari di Sondrio

Uno spazio esterno riqualificato, con un prato verde in cui correre e rotolarsi, nuovi giochi e una comoda tettoia per la sabbionaia: è la sorpresa che gli alunni della scuola dell’infanzia Munari hanno trovato al rientro dalle vacanze estive. Ora i bambini possono usufruire di un’area all’aperto sicura e curata che nelle giornate di sole si trasforma per il gioco o in un’aula didattica, secondo necessità. L’intervento, l’ennesimo realizzato dall’amministrazione comunale sugli edifici scolastici, ha comportato un investimento di 50mila euro. I lavori si sono svolti nel corso dell’estate senza quindi intralciare l’attività didattica.

Nei giorni scorsi il sindaco Marco Scaramellini, con gli assessori comunali Marcella Fratta (Istruzione) e Simone Del Marco (Lavori pubblici), e la dirigente dell’Istituto comprensivo Paesi Retici Leda Montinaro, hanno ufficialmente inaugurato il giardino alla presenza dei bambini e delle insegnanti. L’assessore ai Lavori pubblici Del Marco ha illustrato i lavori svolti, ricordando quelli completati l’anno scorso per pulire siepi e canali, sistemare il porticato e ridurre il numero delle piante. "L’area antistante la scuola, che si affaccia sul Parco Ovest, è stata completamente riqualificata con la semina dell’erba, l’installazione di un impianto di irrigazione, la sostituzione di alcuni giochi e la realizzazione di una tettoia sopra la sabbionaia. Il risultato che più ci soddisfa è vedere bambini felici che corrono spensierati rotolandosi nel prato".

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente Montinaro che ha reso merito al Comune per la qualità dell’intervento realizzato. La porzione di giardino riqualificata è quella ubicata nella parte sud-est, davanti all’edificio, separata dal Parco Ovest da una recinzione. Quella posta a ovest, divisa dall’altra dal vialetto d’ingresso, necessita anch’essa di una sistemazione: si tratta di un intervento già programmato, al pari di altri, per il quale si agirà non appena verranno reperite le risorse finanziarie.

F.D’E.

