Insetti dannosi alle colture. Arrivano aiuti

Dal coleottero giapponese (Popillia japonica), alla cimice asiatica (Halyomorpha halys), passando per il cerambicide dal collo rosso (Aromia bungii), la mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) e il moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii): Valtellina e Valchiavenna fanno la parte del leone in quanto a contributi destinati all’acquisto di reti e sistemi anti specie aliene nocive per piante e frutti. Delle 74 domande finanziate per un totale di 3,7 milioni di euro da Regione Lombardia relativi alla prima tranche del bando SRD06 “Investimenti per il ripristino e la prevenzione del potenziale produttivo agricolo”, sono 46 quelle "targate" Sondrio, con 2 milioni e 200mila euro complessivi di fondi assegnati. L’intervento, che prevede un contributo pubblico pari all’80% della spesa in conto capitale, è coordinato dal Servizio fitosanitario regionale e finanzia l’acquisto e l’installazione di strumenti di prevenzione e contenimento contro alcuni dei principali parassiti che minacciano le produzioni lombarde.

"Si tratta di un piano triennale da 10 milioni di euro complessivi – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi (nella foto) –. Dopo questa prima fase, è prevista una seconda apertura del bando entro la fine del 2025, seguita da una terza nel 2026, per proseguire con una strategia coordinata di prevenzione fitosanitaria". "Quello che sosteniamo – conclude Beduschi – è un lavoro silenzioso ma fondamentale, svolto da molte aziende del comparto frutticolo e vivaistico per proteggere le proprie colture. Prevenire l’ingresso e la diffusione di insetti da quarantena non è solo un’esigenza aziendale, ma un interesse collettivo che coinvolge la qualità del nostro sistema agricolo".

S.B.