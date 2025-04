Incidente mortale a Novate Mezzola: si scontrano 5 auto, muore ragazzo di 23 anni

Novate Mezzola (Sondrio), 20 aprile 2025 – La serata di Pasqua è stata funestata da un incidente mortale questa sera intorno alle 20,20 a Novate Mezzola, in Bassa Valtellina. A scontrarsi lungo il rettilineo della Statale dello Spluga, all’altezza della frazione di Campo Mezzola e a ridosso della galleria, cinque macchine con a bordo quattro giovani, tre uomini di 20, 23 e 38 anni e una ragazza di 25.

Sul posto ambulanze, automedica e anche l'elisoccorso arrivato da Sondrio

Scene drammatiche

Ad avere la peggio, uno dei conducenti dei veicoli coinvolti: un ragazzo di 23 anni residente a Piantedo. Che, da quanto è emerso, era stato in Valchiavenna a trovare un amico. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle pattuglie dei carabinieri intervenute assieme ai soccorsi del 118 e ai vigili del fuoco di Sondrio. Le conseguenze sono state in ogni caso devastanti: le auto coinvolte praticamente distrutte, letteralmente accartocciate, un ragazzo di 23 anni che ha perso la vita.

Uno dei veicoli accartocciati a causa della forza d'urto devastante

La dinamica

Fra le cause potrebbe esserci la velocità sostenuta con cui procedeva almeno uno dei veicoli coinvolti. Sul posto sono subito arrivati gli equipaggi del Soccorso Bellanese, della Croce Rossa di Morbegno e Chiavenna assieme all’automedica e all’elisoccorso arrivati dal capoluogo valtellinese. Particolarmente impegnative, e drammatiche, le operazioni di soccorso. Nonostante ogni disperato tentativo messo in atto dai medici per rianimarlo per il 23enne non c’è più stato nulla da fare, e non è rimasto alla fine che constatarne il decesso. Feriti, con traumi e lesioni considerati seri, ma non in pericolo di vita, gli altri tre passeggeri che sono stati portati in codice giallo negli ospedali della zona, uno di loro con l’elisoccorso viste le condizioni più delicate.