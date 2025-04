Incidente a Sondalo, investita da camion mentre attraversa la strada: donna muore a due passi dal municipio

Sondalo (Sondrio), 16 aprile 2025 – Tragedia oggi a Sondalo, in Valtellina. L’allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina, mercoledì 16 aprile, nel piccolo comune di 3.800 mila abitanti in provincia di Sondrio.

L’incidente a due passi dal Municipio

L’incidente stradale mortale è avvenuto all’altezza di via Ezio Vanoni, proprio di fronte al municipio. Una donna di 80 anni è stata travolta da un camion mentre attraversava la strada. Stando a quanto emerso a investire l’anziana, residente in paese, è stato un camionista.

La tragedia

Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 58 anni, dopo l'impatto ha fermato il camion per prestare i primi soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i mezzi sanitari inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), giunti in via Vanoni con due automediche. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti

Illeso il conducente del mezzo pesante. Sulle cause dell'incidente, avvenuto attorno alle 8.15, indagano i carabinieri della compagnia di Tirano, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto (provincia di Sondrio).

La seconda vittima in poche ore

Si tratta della seconda vittima in poche ore in Lombardia per un incidente stradale. Questa notte nel Pavese, un ragazzo di 19, Alessandro Arrigoni, è morto in un incidente stradale intorno alle 3 di mercoledì 16 aprile sulla provinciale 183 all’altezza di Gambolò lungo il rettilineo che porta a Tromello, in provincia di Pavia.