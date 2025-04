Strade di sangue anche a Pasqua, nove giovani feriti in due incidenti: uno è in gravi condizioni

Livigno – Una domenica di Pasqua non certo serena sulle strade della Lombardia con due gravissimi incidenti con diversi giovani coinvolti: uno in provincia di Sondrio, l’altro nel Pavese. Pesante il bilancio, ma andiamo con ordine.

A Livigno

Quattro giovani tra i 23 e i 28 anni, due ragazze e due ragazzi, sono rimasti feriti in un incidente stradale a Livigno, in Valtellina. Viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è ribaltata in via Freita ed è finita fuori strada. È accaduto poco dopo le 5 di questa mattina. Soccorsi dal 118, sul posto sono intervenuti due elicotteri, un'auto medica e una ambulanza. I quattro sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, il più grave in codice rosso con traumi al volto e al bacino.

A Vellezzo Bellini

Cinque sono invece i giovani rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte a Vellezzo Bellini (Pavia), lungo la provinciale 24. Di età compresa tra i 20 e 22 anni, viaggiavano su un'auto che, per motivi ancora da chiarire, è finita fuori strada. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito i feriti, quattro in codice giallo e uno in codice verde, al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Rozzano (Milano). I carabinieri di Pavia hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente