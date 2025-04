Schianto in moto nella notte a Bergamo: morto ragazzo di 23 anni

Bergamo, 20 aprile 2025 - Un ragazzo di 23 anni è morto nella tarda mattinata di oggi 20 aprile 2025 all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove era stato trasportato in codice rosso dopo un incidente in moto.

La vittima

Il 23enne di origine boliviane è caduto da solo in moto alle 4 del mattino, in via Broseta a Bergamo. Le sue condizioni sono parse subito gravissime ai sanitari intervenuti ed è stato porta in codice rosso ma dopo qualche ora è morto.

La dinamica

Dai primo rilievi il giovane avrebbe fatto tutto da solo avrebbe ha perso il controllo della su o scooter all’altezza del benzinaio Ip di via Broseta finendo sul lato sinistro della strada e sbattendo violentemente contro un muretto per poi ricadere su un'aiuola. La ricostruzione di quanto accaduto spetta ora alla polizia stradale di Treviglio intervenuta sul posto insieme ai mezzi Areu.

Pasqua di sangue sulle strade

Una tragedia che si aggiunge a una mattinata di Pasqua non proprio tranquilla sulle strade lombarde.

A Livigno in Valtellina quattro giovani tra i 23 e i 28 anni, due ragazze e due ragazzi, sono rimasti feriti nel ribaltamento della loro auto. I quattro sono stati trasportati in ospedale, il più grave in codice rosso con traumi al volto e al bacino.

Altri cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente a Vellezzo Bellini. Di età compresa tra i 20 e 22 anni, viaggiavano su un'auto che, per motivi ancora da chiarire, è finita fuori strada.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 19 aprile, in un incidente in autostrada A4 nel tratto tra Brescia Ovest e Brescia centro quattro auto si sono scontrate violentemente e due hanno preso fuoco. Sette persone - tra loro anche due bambini - sono state soccorse e trasportate in ospedale, tra i Civili e la Poliambulanza.

E sempre ieri ma in mattinata a Monza ha perso la vita un uomo di 91 anni, Aristide Frascadore. L’anziano stato investito da un Tir e trascinato insieme alla sua bicicletta per oltre 500 metri.