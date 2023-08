Ghiacciaio dello Stelvio, chiuse piste e sciovie: “Temperature troppo elevate”

Passo Stelvio, 29 agosto 2023 - Il maltempo incide anche sulla stagione dello sci estivo. Piste e sciovie nella ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, in alta Valtellina, restano "temporaneamente chiuse a causa delle elevate temperature di questi giorni". Lo fa sapere la direzione Sifas che gestisce gli impianti di risalita sul tetto d'Europa, al confine con la provincia di Bolzano, precisando che le funivie restano agibili solo per pedoni, fra le 9 e le 17.

“Domani – spiega da Bormio il direttore Umberto Capitani – faremo il punto della situazione. Per decidere se riaprire le piste da sci e gli impianti. In questi giorni ha piovuto sino a 3200 metri, solo al di sopra nevicava. Speriamo di rendere di nuovo agibile la ski-area per la pratica dello sci estivo, la cui chiusura di stagione è prevista a inizio novembre come ogni anno: ma si riaprirà solo se in massima sicurezza”.