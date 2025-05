Giornata dell’Europa con istituzioni e scuole. Intitolata la panchina a Giovanni Marchesi

Sondrio ha celebrato ieri mattina la Giornata dell’Europa nella piazzetta antistante palazzo Martinengo. In rappresentanza delle istituzioni sono intervenuti il viceprefetto Michele Giacomino, Roberta Songini per la Provincia e Marcella Fratta, assessore del Comune di Sondrio. Presenti le forze dell’ordine e le scuole. In piazzale Bertacchi poi è stata intitolata la panchina blu dell’Europa alla memoria di Giovanni Marchesi, segretario della sezione Mfe di Sondrio negli anni Sessanta.