Estetica e meccanici. Doppio open day

Un open day dedicato sia a chi non ha ancora scelto la scuola superiore, sia a chi intenda riorientare il proprio percorso a seguito di una scelta passata errata. È quello che si svolgerà oggi a partire dalle 14 a Morbegno nelle sedi Enaip di Via Credaro 24 e di Via Caccia Dominioni 5. In quest’ultima sede si tiene il corso di estetica e benessere che consente, dopo il quarto anno, di ottenere anche l’abilitazione alla professione; nella storica sede di via Credaro, invece, sono presenti i corsi per meccanici d’auto e moto e per operatore della bioedilizia e delle costruzioni in legno: un corso, questo, innovativo che prepara figure professionali richiestissime dal mercato valtellinese.

"La scelta della scuola superiore è uno dei momenti più delicati nella vita di un ragazzo e di una ragazza, a quell’età è difficile avere un’idea chiara di cosa fare nella vita – osserva Andrea Donegà, direttore Enaip Morbegno e Lecco –. Enaip è sempre pronta e disponibile ad accogliere anche coloro che cercano la loro giusta opportunità di riorientamento scolastico e ad aiutare tutti a valorizzare il proprio talento. I nostri corsi seguono la filosofia dell’imparare facendo e siamo, per questo, molto collegati al mondo del lavoro grazie ai percorsi di stage e tirocinio che arriva fino a oltre 300 ore all’anno in seconda superiore e 420 ore in terza e quarta. I nostri corsi consentono di raggiungere la qualifica di operatore dopo tre anni, mentre con il quarto anno si ottiene il diploma di tecnico con il quale è possibile accedere a percorsi di studio di livello superiore. Le nostre allieve e i nostri allievi, al termine del percorso scolastico, hanno in mano proposte concrete di lavoro. È possibile, inoltre, svolgere un mese di tirocinio formativo all’estero". Previo appuntamento, contattando Enaip al numero 0342.615692 o scrivendo a morbegno@enaiplombardia.it, sarà anche possibile prenotare una visita ai laboratori, assistere a una lezione in classe o avere un colloquio con i docenti orientatori di Enaip. S.B.