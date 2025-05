Incidente a La Valletta Brianza, violento scontro con un’auto sulla Sp 52: morto ciclista di Agrate

La Valletta Brianza (Lecco), 11 maggio 2025 – Tragedia oggi, domenica 11 maggio, in provincia di Lecco. Nella mattina di oggi si è registrato un incidente stradale mortale. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 11 di questa mattina nel territorio di La Valletta Brianza, nel Lecchese, lungo la strada provinciale 52. Stando alle prime informazioni Walter Sala, 66enne originario di Agrate (Monza e Brianza) si trovava in sella alla sua bicicletta quando – per cause ancora in corso di accertamento – si è scontrato un’auto, una Lancia Ypsilon, guidata da una ragazza di 26 anni.

Immediatamente è scattato l’allarme ad Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) che ha inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso (proveniente da Como). Per il 66enne non c’è stato nulla da fare: il ciclista è morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Sala si trovava in sella alla sua due ruote da corsa.

Oltre ai mezzi di soccorso presenti sul posto anche le forze dell’ordine, alle quali spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni il ciclista – per cause ancora da verificare – avrebbe allargato una curva al termine di una discesa, invadendo la corsia opposta e finendo addosso alla Lancia Ypsilon guidata dalla 26enne. Un impatto fatale per il cicloturista brianzolo.