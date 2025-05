Bozzolo, giornali rubati nell’unica edicola del paese: “Giada Pasquali, vai avanti. Siamo con te”

Mantova, 11 maggio 2025 – “Sono vicino a Giada Pasquali, la giovane imprenditrice, che coraggiosamente ha riaperto l’unica edicola di Bozzolo, piccolo paese del Mantovano, derubata dei quotidiani nella notte”. È quanto ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, intervenendo all’evento organizzato da Forza Italia ‘Milano torna al centro della scena’, e facendo riferimento al furto che ha colpito chi aveva preso un impegno per se stessa e per tutti i cittadini.

“Stiamo lavorando per lei e per tutti gli edicolanti ad importanti misure di sostegno economico per il settore che vedranno la luce tra poche settimane - ha sottolineato Barachini -. L’informazione deve stare vicino ai cittadini, anche fisicamente. Forza Giada, siamo con te, vai avanti!”.

Sì, perché dopo quanto avvenuto, c’è il rischio che l’imprenditrice si scoraggi e non prosegua l’attività, che aveva inaugurato poco più di un mese fa, precisamente lo scorso 1 aprile. “Avevo accettato la richiesta del sindaco Giuseppe Torchio per assumere questo incarico dopo che la precedente edicola aveva chiuso per ragioni anagrafiche della titolare, dopo trent’anni di servizio. Al primo cittadino non piaceva che un paese di 4.500 abitanti come il nostro rimanesse senza notizie e informazioni”, ha spiegato Pasquali al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Ho già avvisato il sindaco e andrò a sporgere denuncia dai carabinieri, anche se non si capisce bene che tipo di furto sia questo”.

Giada Pasquali ha una cartoleria, si occupa di fare il recapito per i pacchi del commercio online ed esegue lo stampaggio di nomi e dediche su magliette e cappellini, ma da qualche settimana ha iniziato a vendere giornali e riviste. E vuole continuare a farlo: “Di certo, non mi abbatto”. ​​​​​​