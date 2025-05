Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una bambina, l’annuncio nel giorno della festa della mamma

Milano, 11 maggio 2025 – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una bambina. Dopo settimane di rumors, la coppia ha deciso di confermare la notizia tramite un post sui rispettivi profili Instagram. E, per farlo, ha scelto il giorno della festa della mamma. Immediati e numerosi i messaggi di amici, colleghi e follower.

“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi”, ha scritto Cecilia accanto a una carrellata di fotografie che immortalano il ‘pancino’. E ha proseguito: “La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere”. Poi, la coppia ha salutato la piccola rivelandone il nome: “A presto piccola Clara Isabel”. Infine, un post scriptum dedicato alla giornata di oggi: “Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui”.

Il post di Cecilia Rodriguez che annuncia di aspettare una bimba (Foto profilo Instagram)

Subito dopo aver pubblicato il post, la bacheca si è riempita di congratulazioni, dolcissimi messaggi e cuoricini rossi. Tra i primi commenti spunta quello della mamma di Cecilia, Veronica Cozzani, già nonna dei figli di Belen, Santiago e Luna Mari: “Clara Isabel los abuelos te esperamos y ya te queremos como se quiere a los nietos … hasta el infinito y más allá! Bendiciones mil! (Clara Isabel, i nonni ti aspettano e già ti amiamo come si amano i nipoti... verso l'infinito e oltre! Mille benedizioni! ndr).

Poi, Giulia Salemi, Valentina Ferragni, Giulia Calcaterra, Ida Platano, Natalia Paragoni, Georgette Polizzi e Nicoletta Larini. E ancora, Giorgia Lucini, Claudia Andreatti, Cecilia Zagarrigo e Giulia De Lellis, anche lei in dolce attesa di una femminuccia dal compagno Tony Effe.

Non manca l’affetto dei fan: “Congratulazioni, il vostro sogno è diventato realtà. Sono felicissima per voi e ora aspettiamo di conoscere la topolina”; “Incredibile!! Oggi pomeriggio ho pensato a voi. Ho detto sono così carini, anime belle, devono avere un bebè, se lo meritano” e “Ho la pelle d'oca, che notizia. Alla fine è l'amore che vince. Non potevate scegliere un giorno migliore. Auguri ragazzi lunga vita felice con la vostra bambina”.

Dopo che lo scorso dicembre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano postato sui social uno scatto che immortalava un braccialetto azzurro di una clinica in cui compariva il suo nome e quello del marito, in molti avevano capito che la coppia aveva intrapreso il percorso di procreazione assistita per poter avere un figlio. Del resto, nessuno dei due giovane aveva mai nascosto il desiderio di creare una famiglia. Durante un’intervista a ‘Verissimo’, Cecilia aveva addirittura rivelato: “Voglio dare a Ignazio un figlio, solo allora saremo completi”.

Nonostante il grande interesse mediatico suscitato da quella fotografia, Cecilia e Ignazio non avevano confermato né smentito le ipotesi dei follower. Nonostante ciò, i loro fan avevano continuato a sostenerli, esprimendo vicinanza e affetto in un momento che poteva essere molto delicato per loro.

Il braccialetto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (foto profilo instagram)

In occasione della Milano Fashion Week, lo scorso febbraio, Cecilia era arrivata sul front row con un vestito che copriva forme più dolci del solito. E subito era nato qualche rumors riguardo una possibile gravidanza. Ma non erano arrivati annunci. Anzi, in un’intervista Ignazio Moser aveva prontamente smentito la cicogna. “Lo sanno tutti che ci stiamo provando da anni ma la mia paternità dovrà ancora aspettare. Stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato”, aveva detto lo sportivo spiegando che è un tema molto delicato per loro.

Lo scorso aprile, poi, nel riprendersi con il teelfonino mentre era in casa, Cecilia aveva mostrato il frigo della sua cucina e appese a una calamita erano apparse le classiche ecografie che immortalavano una dolce attesa. Una svista o la showgirl voleva dare qualche indizio? Ma anche in quell’occasione, nonostante le domande dei fan, non era entrata nel merito della questione. Fino ad oggi. Evidentemnete, quell’ecografia era proprio di Clara Isabel.