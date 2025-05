Parco Orobie. Escursioni con le guide

Parco delle Orobie Valtellinesi: al via la lunga stagione delle escursioni con l’iniziativa “Con le guide nel parco“ e con una rinnovata partnership con il collegio regionale Guide Alpine della Lombardia. “Con le Guide nel Parco“ propone ben 45 escursioni, facili o di media difficoltà, alcune di due giorni, altre tematiche, da maggio a ottobre, con 20 Guide Parco coinvolte: 29 nelle valli del comprensorio di Morbegno, 10 di quello di Sondrio e 6 del Tiranese. "Le gite sono aperte a tutti – evidenzia il direttore Massimo Merati – e ciascuna è illustrata in una scheda che riporta informazioni pratiche e peculiarità dei luoghi attraversati. Come Parco favoriamo le escursioni guidate da un lato per la sicurezza, garantita dalla preparazione e dalla professionalità delle Guide Parco, dall’altro per il valore aggiunto rappresentato dalla loro conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti".

Le escursioni sono rivolte a tutti, dai campi estivi per i bambini alle attività per i disabili fino a proposte artistiche, fra disegno e danza, per favorire il benessere delle persone. Ogni mese sono previste almeno quattro gite con punte di nove a giugno e di 14 a luglio. Le prime sono in programma oggi in Val Gerola, ai laghi di Trona e Zancone, per comprendere il ruolo dell’acqua nell’ambiente alpino, e domani in Val Fabiolo. Ieri mattina, nella sede di Albosaggia, il presidente del Parco delle Orobie Marco Ioli (nella foto) e quelle delle Guide Alpine della Lombardia Fabrizio Pina, hanno apposto la loro firma sul rinnovo della convenzione che regola le attività, con reciproca soddisfazione. "Grazie al collegio possiamo contare sul supporto di professionisti della montagna che ci sono di aiuto nella gestione della sentieristica" spiega il presidente Ioli. F.D’E.