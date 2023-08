Stelvio, caldo e crisi climatica fermano anche lo sci estivo: piste chiuse nel weekend

Anche lo Stelvio deve arrendersi al gran caldo e all’umidità. A 3.400 metri sono stati registrati 11 gradi. Stop allo sci sul ghiacciaio del Livrio da oggi fino a lunedì. Le alte temperature ma soprattutto l’innalzamento dell’umidità e le previsioni dei prossimi giorni, con pioggia e maltempo, hanno consigliato i responsabili delle piste del Passo dello Stelvio ad alzare bandiera bianca.

E questa chiusura degli impianti avviene per il secondo anno consecutivo anche se la situazione quest’anno è nettamente migliore rispetto a quella dell’anno scorso quando ci furono temperature alte, con lo zero termico ad altissime quote, per tutto il mese di luglio e per alcuni giorni di agosto. Quest’anno, invece, a luglio tutto è filato liscio, sul Livrio si è sciato molto bene e così è stato per metà mese di agosto.

Prima di questa settimana “torrida" che ha costretto Umberto Capitani, direttore generale della Sifas (la società impianti), a prendere la decisione di chiudere per qualche giorno gli impianti in maniera precauzionale. "È sicuramente caldo, non possiamo di certo dire il contrario – dice Umberto Capitani –, ma quest’anno queste condizioni si sono verificate solo nel corso di questa settimana”.

"Oggi e nei prossimi giorni – continua – sono attese piogge intense e una fortissima umidità. Di notte, in pratica, le piste non gelano e così si rischia di ritrovarsi di fronte a piste di "acqua", ovviamente non idonee alla pratica dello sci. E così dopo una riunione con gli albergatori abbiamo deciso di chiudere gli impianti fino a lunedì. Poi le cose dovrebbero migliorare perché nei prossimi giorni e la prossima settimana è previsto un abbassamento della temperatura, con lo zero termico che si abbasserà di quota".