Gera Lario, barca a vela si ribalta nel lago: gravissima una donna di 63 anni

Gera Lario, 11 maggio 2025 – È stata recuperata dalla guardia costiera, in gravi condizioni, caduta da una barca a vela nel primo pomeriggio di oggi. In ospedale in codice rosso, è finita una donna di 63 anni. L’allarme è giunto da una scuola di Kite che ha chiamato il 112, segnalando che nelle acque antistanti la zona di Gera Lario, alcuni soci impegnati in attività sportiva, avevano avvistato una barca a vela alla deriva senza nessuno a bordo, e subito dopo due persone in acqua, poi identificati in un uomo di 65 anni e la donna di 63.

Nel luogo indicato è stata inviata l’unità GC B175 della Guardia Costiera di Menaggio, già presente in alto lago, il cui equipaggio ha subito avvistato il corpo di una donna apparentemente privo di vita, avvicinata e recuperata con l’ausilio dell’equipaggio di altro mezzo navale della Guardia Costiera, arrivato in supporto. Una volta a bordo, sono state avviate le prime manovre di rianimazione, proseguite fino all’arrivo in porto, dove è stata affidata al personale sanitario del 118, che ha proseguito i tentativi di rianimazione.

Sul posto sono arrivate anche una pattuglia dei carabinieri una unità navale della Guardia di Finanza del Roan di Como che, assieme ai Militari della Guardia Costiera, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire cosa fosse accaduto. Al momento la donna è stata trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Gravedona, in condizioni critiche, come anche l'uomo, in evidente stato di choc. I vigili del fuoco si sono infine occupati del recupero del natante incagliato, poi trasferito in porto.