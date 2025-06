Appello della Rete della Pace per Gaza. Poesie che raccontano l’orrore in piazza dei Popoli per ricordare quel che succede nella Striscia. Un momento emozionante l’altro giorno al quale hanno partecipato un centinaio di persone, partiti e associazioni. Per tutta la settimana la bandiera della Palestina sventolerà dal Municipio accanto allo striscione che invoca la tregua.