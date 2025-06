"Gaza non deve morire". Sabato mattina il corteo dalla stazione

È in programma sabato a Sondrio la manifestazione provinciale “Gaza non deve morire“. Promossa da AssopacePalestina-Valtellina e Archivio 68, l’iniziativa ha raccolto in breve numerosissime adesioni di associazioni della società civile valtellinese, partiti, sindacati e singoli cittadini. L’appuntamento è per le 10.30, con partenza dal piazzale della stazione ferroviaria. L’intento di “Gaza non deve morire“, spiegano gli organizzatori, è di "offrire uno spazio fisico anche nella nostra piccola provincia, a chi ha a cuore l’umanità, il rispetto della legalità internazionale, della giustizia e dei diritti umani".