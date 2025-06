Boom di furti ad Albosaggia, nel mirino le case. Il sindaco chiede aiuto ai cittadini: “Segnalate subito movimenti sospetti”

Albosaggia (Sondrio), 5 giugno 2025 – “Segnalate immediatamente movimenti sospetti, persone non riconosciute o comportamenti insoliti nelle vicinanze delle abitazioni. Un dettaglio apparentemente trascurabile potrebbe essere decisivo. Meglio una segnalazione in più, che una in meno. Contattate senza esitazione i numeri di emergenza o rivolgetevi agli uffici comunali agli amministratori. Solo con la fattiva collaborazione di tutti possiamo difendere la sicurezza della nostra comunità”.

Paura in paese

Firmato: Graziano Murada, sindaco di Albosaggia dove dopo quelli di quest’inverno e i due episodi della scorsa settimana i ladri sono tornati nel tardo pomeriggio di martedì. In paese la paura di rincasare e trovare brutte sorprese è tanta e lo sdegno per quelli che lo stesso primo cittadino, sconcertato e preoccupato, non esita a definire “crimini tra i più odiosi, che violano non solo i beni materiali, ma soprattutto il senso di sicurezza e intimità delle famiglie” è assoluto.

Modalità d’azione

La modalità di chi difficilmente colpisce “alla cieca” è sempre la medesima: prendono di mira abitazioni isolate oppure in quel momento disabitate ed entrano forzando porte o finestre. A quel punto, arraffano quel che si trova. Nei due casi della scorsa settimana un bottino complessivo di qualche migliaia di euro, ancora da quantificare il “colpo” messo a segno due giorni fa. “Condanniamo con fermezza questi atti, incompatibili con il rispetto dei diritti e della dignità delle persone – aggiunge il primo cittadino –. Le forze dell’ordine, con cui manteniamo un costante coordinamento, sono al lavoro per individuare i responsabili e prevenire ulteriori illeciti, intensificando controlli e presidi sul territorio. La loro dedizione è encomiabile, ma la collaborazione di tutti è fondamentale”.

A Morbegno

Ladri in azione nella notte di martedì anche a Morbegno, qui però ad essere visitato è stato il supermercato Sigma di via Forestale. Una vetrina dell’esercizio è stata sfondata utilizzando alcuni carrelli posti all’esterno, allo scopo di arraffare alcolici. Singolare episodio anche quello denunciato ai carabinieri di Chiavenna ieri mattina: da un’abitazione è “sparita” – senza effrazione – una telecamera. Valori e gioielli non sono invece stati toccati.