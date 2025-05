Appartamenti nel mirino dei ladri. Due furti messi a segno di sera

Dopo gli episodi accaduti in autunno, Albosaggia torna nel mirino dei ladri. Due i furti denunciati nei giorni scorsi. Entrambi si sono verificati nelle ore serali. I proprietari non si trovavano in casa e ad essere sottratti sono stati denaro e preziosi, per un bottino complessivo del valore di alcune migliaia di euro. Le abitazioni visitate dai malviventi non si trovano in posizioni particolarmente isolate, dunque è verosimile che chi ha agito, entrando dopo aver forzato gli infissi, sapeva di andare sul sicuro e non trovare nessuno in casa. Non è escluso che gli autori, visti i colpi effettuati nella stessa zona e a poche ore di distanza, siano i medesimi. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Sondrio che invitano, anche chi vive nei paesi, a segnalare tempestivamente eventuali movimenti che paiano sospetti.

S.B.