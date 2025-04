Accoltellamento misterioso a Morbegno. Ma il sindaco: “Nessun allarme”

Morbegno (Sondrio) – “Stiamo lavorando”. Sebbene sulle indagini vi sia il massimo riserbo da parte dei carabinieri di Morbegno guidati dal luogotenente Antonio Sottile, sembrerebbe molto vicina la soluzione dell’accoltellamento di via Pretorio. Nella stradina del centro storico, nella notte tra sabato e domenica, erano da poco passate le due, un uomo di 35 anni è stato ferito con diversi fendenti sferrati da un soggetto che né lui né le persone che erano con lui e hanno provveduto a chiamare i soccorsi dicono di aver mai visto in precedenza. Che cosa possa aver scatenato quella furia cieca non è ancora chiaro. Quel che invece è evidente, almeno stando ai commenti che si sono moltiplicati sui social sotto la notizia dell’accoltellamento, è che anche a Morbegno la “sicurezza percepita“ è in caduta libera.

Del resto l’episodio dell’altra notte segue di pochi giorni i due furti messi a segno alla luce del giorno alla lavanderia automatica di piazza Moro, in un periodo che vede anche due rapine (più una tentata) a gennaio, il costante bivaccare di personaggi poco raccomandabili tra stazione ferroviaria e il giardino poco distante e pure qualche caso di minorenni non proprio “figli modello“. Che cosa succede? In molti se lo chiedono, ma pur senza minimizzare, il sindaco Patrizio Del Nero non vuole sentire parlare di degrado che avanza: “Le persone ultimamente scattano per un nonnulla, le reazioni violente sono sempre più frequenti, ma anche senza entrare nel merito, fatti come quello di sabato sono sempre accaduti, solo che un tempo non c’erano i social ad amplificarli. Basta un bicchiere di più, una parola di troppo e le situazioni possono degenerare. Quanto all’allarme sicurezza, la Valtellina è tra le zone più tranquille della regione. Giusto invocare maggiore sicurezza, ma vorrei anche ricordare che non c’è soltanto il lato negativo, perché possiamo contare su forze dell’ordine eccellenti ed efficienti grazie alle quali, come è stato sinora, chi delinque non riesce a farla franca. Mai. Chi vuol fare il furbo, poi la paga. Sempre”. L’auspicio è che le parole del sindaco Del Nero siano presto confermate dalla soluzione del giallo dell’accoltellamento di via Pretorio.