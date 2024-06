Finanzieri morti in Val Masino, lunedì i funerali a Bormio: esequie solenni per Luca, Simone e Alessandro

Bormio – Moltissime persone stanno rendendo omaggio in queste ore a Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli nella camera ardente allestita nella chiesa di Sant’Ignazio a Bormio, dove domani mattina arriverà anche la salma del collega della Guardia si Finanza Luca Piani.

I tre potranno essere salutati dalle 9 alle 13. Le esequie solenni (non sarà funerale di stato che viene celebrato per figure istituzionali, caduti in guerra o atti terroristici) saranno celebrate alle 15 di domani presso la Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio a Bormio. Presiederà il Cardinale Oscar Cantoni e concelebrerà l’Ordinario Militare Monsignore Santo Marcianò.

La Prefettura di Sondrio informa che per espressa volontà dei familiari dei militari, non saranno consentite riprese televisive della cerimonia funebre. A tal riguardo, si fa presente che il rito funebre sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube della Diocesi, raggiungibile all’indirizzo www.youtube.com/@parrocchiadibormioofficial8998 e che in ogni caso il suo contenuto non potrà essere divulgato. È consigliato di raggiungere a piedi piazza Cavour. Tutti i parcheggi pubblici disponibili saranno usufruibili gratuitamente.