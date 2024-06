Tragedia della Val di Mello, l’addio ai tre finanzieri del Soccorso Alpino nella chiesa di Bormio

Sarà Bormio a dare l’ultimo saluto a Simone Giacomelli, Luca Piani e Alessandro Pozzi. Si terranno, infatti, lunedì alle 15 nella chiesa arcipretale collegiata dei santi Gervasio e Protasio di Bormio, nella centralissima piazza del Kuerc, i funerali solenni dei tre sfortunati finanzieri del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) morti nella giornata di mercoledì in Val di Mello a causa di una caduta mentre stavano terminando la salita in cordata della parete denominata Precipizio degli Asteroidi. A Bormio quindi ci saranno i funerali solenni dei tre ragazzi del Sagf e il mondo della montagna si stringerà forte attorno alle famiglie.

La camera ardente sarà allestita lunedì 3 giugno dalle ore 9 alle ore 13 nella chiesa di Sant’Ignazio in Bormio. Le esequie solenni con onori militari si terranno, come già ricordato, alle 15 nella chiesa Parrocchiale di Bormio dei SS Gervasio e Protasio. Tante le manifestazioni di cordoglio espresse alle famiglie delle tre giovani vittime.

Questo il messaggio del comando provinciale di Sondrio della GDF. "Cari Luca, Alessandro e Simone, descrivere lo stato d’animo di tutti noi, in questo momento di grande sofferenza, risulta particolarmente difficile. Non esistono parole per poter colmare un dolore e un vuoto così grande, voi che per tutti noi eravate molto più che colleghi, eravate degli amici, eravate parte della nostra famiglia. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, gli ufficiali ed il personale tutto rivolgono il più profondo cordoglio e vicinanza a tutti i vostri cari, ricordando il vostro sorriso, la dedizione e la passione che mettevate in quello che per voi non era unicamente lavoro, ma una vera e propria missione di vita".

Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di questo terribile incidente. I tre sono precipitati dopo il cedimento della “sosta“ alla quale erano assicurati. Resta da capire se chiodi e protezioni si siano sfilati o l’incidente sia dovuto a un cedimento della roccia. Sull’incidente indagano i colleghi del Sagf di Sondrio, che hanno già ascoltato i due superstiti nell’indagine a loro affidata dalla Procura del capoluogo di provincia diretta da Piero Basilone. Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Nella giornata odierna, intanto, verrà effettuata l’autopsia sui corpi di Alessandro, Simone e Luca.