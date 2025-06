Chiuso un tratto della statale dello Stelvio

Forte maltempo nella serata di giovedì in tutta la Valtellina. Pioggia intensa, grandine e raffiche di vento hanno determinato diverse situazioni di pericolo da un capo all’altro della provincia: la più emblematica è rappresentata dalla chiusura di un tratto della Strada statale dello Stelvio, come ha evidenziato nella giornata di ieri la Prefettura di Sondrio. "A causa degli intensi rovesci temporaleschi che hanno interessato gran parte del territorio provinciale – si legge nella nota dell’Ufficio territoriale del Governo –, si sono verificate delle colate detritiche piuttosto copiose sulla Ss 38 dello Stelvio. In particolare, nel Comune di Bormio, tra il km 106.800 (località Bagni Vecchi) e il km 121.100 (bivio passo Umbrail) si sono registrate le maggiori criticità con la presenza di diversi fronti franosi, alcuni dei quali avevano bloccato l’accesso alla galleria che si trova circa al km 119.000". L’intervento dei Vigili del fuoco, unitamente alle forze dell’ordine, all’Anas e alle amministrazioni comunali di Bormio e Valdidentro "è stato tempestivo e dopo aver liberato la strada dal materiale, i veicoli momentaneamente bloccati all’interno della galleria sono stati fatti defluire in sicurezza".

Per motivi precauzionali, comunque, la Prefettura spiega che il tratto di strada in questione "è stato poi chiuso al transito" e nella mattinata di ieri i tecnici di Anas hanno espletato sopralluoghi mirati. Dai primissimi rilievi "parrebbe che le colate detritiche abbiano interessato circa 2.000/2.500 metri cubi di materiale che andrà rimosso al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale". La situazione "è in continua evoluzione e gli addetti ai lavori proseguiranno la loro attività" anche in queste ore, così da riaprire la strada nel minor tempo possibile.

S.B.